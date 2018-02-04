Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Жирона" взяла верх над "Атлетиком"

Чемпионат Испании

24 тур

"Жирона" – "Атлетик" Б 2:0

Голы: Стуани, 7 (пен.), 65

"Жирона": Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Мохика, Понс, Гранель, Б. Гарсия (Тимор, 84), Португес (А. Гарсия, 90), Стуани (Олунга, 82)

"Атлетик" Б: Эррерин, Нуньес (Сусаета, 62), Мартинес, Е. Лопес, Лекуэ, А. Лопес, Итурраспе, Рико, Беньят (Адурис, 62), Р. Гарсия, Уильямс

Предупреждения: Маффео, 46, Нуньес, 58
Теги: Жирона Атлетик
Вчера, 23:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.