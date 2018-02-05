Бывший защитник "Динамо" Дуглас сдал положительный допинг-тест

Защитник лиссабонского "Спортинга" Дуглас сдал положительный допинг-тест."С большим сожалением сообщаю, что сдал положительный допинг-тест. Я заявляю, что не принимал никаких запрещенных препаратов с целью улучшения своих спортивных показателей. Я не знал, что в диуретиках, которые я принимал, было запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещество", — приводит слова Дугласа A Bola.Дуглас выступал за московское "Динамо" с 2013 по 2015 год.