Полузащитник "ПСЖ" вызван в юношескую сборную России

Полузащитник "ПСЖ" Максим Самойлов вызван в юношескую сборную России (игроки 2003 года рождения). Команда проведет сбор в Анталье с 5 по 15 февраля.Самойлов выступает за юношескую команду "ПСЖ". В семи последних матчах за парижан он отмечался забитыми голами.