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Полузащитник "ПСЖ" вызван в юношескую сборную России

Полузащитник "ПСЖ" Максим Самойлов вызван в юношескую сборную России (игроки 2003 года рождения). Команда проведет сбор в Анталье с 5 по 15 февраля.

Самойлов выступает за юношескую команду "ПСЖ". В семи последних матчах за парижан он отмечался забитыми голами.

СЭ
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 09:41
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