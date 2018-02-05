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"Амкар" взял на сбор в Турцию 26 игроков

"Амкар" в составе 26 футболистов отправился на второй зимний сбор в Турцию, информирует официальный сайт клуба.

Вратари: Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт и Егор Седов.

Защитники: Петар Занев, Брайн Идову, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Александр Милькович, Николай Зайцев и Михаил Сиваков.

Полузащитники: Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелицио Браун Форбс, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев и Сергей Баланович.

Нападающие: Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Антон Гооге.

В рамках сбора запланированы четыре контрольные встречи: 7 февраля пермяки сыграют с московским "Динамо", 11 февраля – с "Будучностью", 15 февраля – с "Алашкером". На дату 19 февраля соперник пока не определен.
Теги: Амкар
Сегодня, 09:59
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