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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
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Манчини: мы прибережем голы для "Селтика" – это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах (13)
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"Амкар" взял на сбор в Турцию 26 игроков
"Амкар" в составе 26 футболистов отправился на второй зимний сбор в Турцию, информирует официальный сайт клуба.
Вратари: Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт и Егор Седов.
Защитники: Петар Занев, Брайн Идову, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Александр Милькович, Николай Зайцев и Михаил Сиваков.
Полузащитники: Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелицио Браун Форбс, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев и Сергей Баланович.
Нападающие: Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Антон Гооге.
В рамках сбора запланированы четыре контрольные встречи: 7 февраля пермяки сыграют с московским "Динамо", 11 февраля – с "Будучностью", 15 февраля – с "Алашкером". На дату 19 февраля соперник пока не определен.
Вратари: Артур Нигматуллин, Дмитрий Хомич, Денис Вамбольт и Егор Седов.
Защитники: Петар Занев, Брайн Идову, Дмитрий Белоруков, Секу Конде, Александр Милькович, Николай Зайцев и Михаил Сиваков.
Полузащитники: Павел Комолов, Януш Гол, Иван Мельников, Михаил Гащенков, Фелицио Браун Форбс, Алихан Шаваев, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Саид Эззатоллахи, Александр Рязанцев и Сергей Баланович.
Нападающие: Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, Алексей Гасилин и Антон Гооге.
В рамках сбора запланированы четыре контрольные встречи: 7 февраля пермяки сыграют с московским "Динамо", 11 февраля – с "Будучностью", 15 февраля – с "Алашкером". На дату 19 февраля соперник пока не определен.
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