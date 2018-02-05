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Дмитрий Аленичев: ведем переговоры с "Динамо" по Зотову

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о возможном переходе игрока "Динамо" Александра Зотова.

"Думаю, усиление в лице двух игроков у нас еще будет – нам нужен нападающий, потому что Андрей Козлов нас покинул, и необходим центральный защитник.

Ведем переговоры с "Динамо" по Зотову, я бы от него не отказался, но есть небольшие проблемы – у него контракт еще на полтора года, так что переговоры непростые", – цитирует Аленичева ТАСС
Теги: Аленичев Зотов
Сегодня, 10:32
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Ростов»
Телеграмма от Динамо: Зотова не отдадим берите Погребняка
Регистрация: 16.05.2017
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