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Доменико Кришито восстановился от травмы, Паредес и Нобоа - в стартовом составе "Зенита"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито восстановился после травмы, передает "Матч ТВ".

Итальянский защитник попал в стартовый состав на контрольную игру с литовским клубом "Стумбрас". Также вернулись в строй и вышли на поле Леандро Паредес и Кристиан Нобоа.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 11:29
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