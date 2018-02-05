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Дмитрий Аленичев: задача - только выход в РФПЛ напрямую

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, что клуб ставит максимальные задачи в ФНЛ.

"Буквально на днях мы прилетели с первого турецкого сбора, 16 дней его проводили, готовились, потому что понимаем, что еще не все решено – впереди еще 13 игр, в которых может случиться все. Соперники у нас очень достойные, среди них есть "Крылья Советов", у которых стоит задача выйти в премьер-лигу.

Но мы настроены очень решительно, потому что для нас задача ясна – только выход напрямую. Второй сбор будет достаточно сложный, но самое главное, чтобы ребята прошли его без травм", – передает слова Аленичева ТАСС.
Теги: Енисей Аленичев
Сегодня, 11:49
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