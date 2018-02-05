Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Макаров: все идет к этому, что я стану игроком "Тосно"

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров рассказал о возможном переходе в "Тосно" на правах аренды.

"Пока нельзя на сто процентов говорить, что я снова стал игроком "Тосно", но все идет именно к этому. Желание у меня большое, очень хочу играть и приносить пользу команде. Руководство ЦСКА готово отпустить меня в аренду, "Тосно" для меня вторая семья, где всё знакомо, и знаю, что на меня там рассчитывают.

Финансовая ситуация в клубе не смущает. Во-первых, уверен, что руководство "Тосно" разберётся с этим вопросом, а во-вторых, мне сейчас нужно сконцентрироваться на игре и помочь команде сохранить прописку в Премьер-Лиге", - цитирует Макарова "Чемпионат".
Теги: Тосно ЦСКА Трансферы
Сегодня, 11:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.