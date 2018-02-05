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Александр Антипов: "Зенит" предлагал больше денег, но Джикия выбрал футбол

Экс-тренер команды "Локомотив-Перово" Александр Антипов, который более двух лет тренировал нынешнего защитника "Спартака" Георгия Джикию, прокомментировал решение своего бывшего подопечного отказать "Зениту" и остаться в стане красно-белых.

"Не то чтобы удивил, но отказать "Зениту" – это поступок. Я ему сказал: "Молодец, что не переехал в Санкт-Петербург". Гео ответил: "Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают".

Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы. Это говорит о воспитании человека. Правильный баннер тогда фанаты вывесили", - цитирует Антипова "Чемпионат".
Теги: Джикия Спартак Зенит
Сегодня, 12:28
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(6)
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас голубая помойка захлебнется дерьмом smile
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: romazab Москва (Сегодня, 12:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Героически отвергнуть выгодное предложение которое никто не делал, в тоже самое время развести свиней на новый более выгодный контракт, вот он новый герой спартака

Че какие отмазки вход пошли, это удел вонючих. Комплексы провинции не скрыть
Регистрация: 5.10.2011
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:45) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Героически отвергнуть выгодное предложение которое никто не делал, в тоже самое время развести свиней на новый более выгодный контракт, вот он новый герой спартака
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (7)
online

Обломались неумытые.
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: romazab Москва (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
мужик, не то что не которые. И бомжам по губам провел.
Регистрация: 5.10.2011
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