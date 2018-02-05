Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Зенит" со счетом 2:0 обыграл литовский "Стумбрас"

"Зенит" обыграл литовский "Стумбрас" в контрольном матче в рамках турецкого сбора.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 15-й минуте матча автогол оформил защитник соперника Римвидас Садаускас, а на 61-й минуте второй мяч забил Леандро Паредес.

7 и 10 февраля "Зениту" предстоит сыграть против "Црвены Звезды" и "Марибора".
Теги: Зенит
Сегодня, 12:33
Напечатать
0
(5)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.