"Зенит" со счетом 2:0 обыграл литовский "Стумбрас"

"Зенит" обыграл литовский "Стумбрас" в контрольном матче в рамках турецкого сбора.Встреча завершилась со счетом 2:0. На 15-й минуте матча автогол оформил защитник соперника Римвидас Садаускас, а на 61-й минуте второй мяч забил Леандро Паредес.7 и 10 февраля "Зениту" предстоит сыграть против "Црвены Звезды" и "Марибора".