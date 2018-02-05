Торган Азар может продолжить карьеру в "Лестере"

Полузащитник менхенладбахской "Боруссии" Торган Азар попал в сферу интересов "Лестера", сообщает TMW.Сообщается, что 24-летний бельгиец, брат хавбека "Челси" Эдена Азара, может заменить Рияда Махреза, который уже неделю не тренируется с командой. Контракт Азара с "Боруссией" рассчитан до лета 2020 года.