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Торган Азар может продолжить карьеру в "Лестере"

Полузащитник менхенладбахской "Боруссии" Торган Азар попал в сферу интересов "Лестера", сообщает TMW.

Сообщается, что 24-летний бельгиец, брат хавбека "Челси" Эдена Азара, может заменить Рияда Махреза, который уже неделю не тренируется с командой. Контракт Азара с "Боруссией" рассчитан до лета 2020 года.
Теги: Боруссия М Лестер Трансферы
Вчера, 23:30
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