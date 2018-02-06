Массимо Каррера: четыре травмы "крестов" за восемь месяцев? Это случайность

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о травмах в команде и позиции левого защитника.– Потому что на позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием.– Интересный футболист. Он молод, как Игнатов и Рассказов, но для игры в основе ему ещё предстоит много работы.– Тяжело приехать и сразу влиться в команду. Нужно привыкнуть к климату и самому футболу. Нельзя его преждевременно критиковать.– Если вы журналист и работаете за ноутбуком, то вы не порвёте себе "кресты". Если вы играете в футбол, то есть риск сломаться.– Случайность.