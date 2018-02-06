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Массимо Каррера: четыре травмы "крестов" за восемь месяцев? Это случайность

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о травмах в команде и позиции левого защитника.

– Вы говорили, что проблемная позиция – левый защитник, где Комбаров практически безальтернативен. Почему тогда были куплены центральный защитник и игрок группы атаки?

– Потому что на позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием.

– "Спартак" взял в аренду 19-летнего Сергея Ерёменко. Что о нём скажете?

– Интересный футболист. Он молод, как Игнатов и Рассказов, но для игры в основе ему ещё предстоит много работы.

– Трансфер Педру Роши вызывает критику.

– Тяжело приехать и сразу влиться в команду. Нужно привыкнуть к климату и самому футболу. Нельзя его преждевременно критиковать.

– Почему в "Спартаке" последнее время столько травм крестообразных связок?

– Если вы журналист и работаете за ноутбуком, то вы не порвёте себе "кресты". Если вы играете в футбол, то есть риск сломаться.

– И всё же четыре травмы "крестов" за восемь месяцев – нетипичная ситуация. Как это объяснить?

– Случайность.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 10:28
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19
(5)
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:49) #
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online

Цитата: Шампиньон
Юр, завязывай с плюшками. Не к добру это.

Спасибо на добром слове. Кот ценил это. Но был плохим и будет таким. хоть минусуйте, хоть плюсуйте.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кресты рвут те, кто выкладывается на поле на 110%!
Вот у Комбарова всё ровно...
Регистрация: 14.04.2008
№17 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
НЕТ Массимо!!! это ни ХЕРА не случайность!!! это итог восьмимесячной работы твоего дружка Урбано спеца по горнолыжникам!!! тем более, что все четыре креста в неигровых ситуациях!!! на ровном месте!!! в союзные времена, за такую травму без столкновения игроков Федерация Футбола каждый случай проверяла тщательнейшим образом!!! ответственных за физподготовку и врачей команды подписывавших программу функциональной подготовки игроков снимали с должностей!!!
а при твоём Урбано четыре креста, более 20 мышечных травм за 8 месяцев!!! и как с гуся вода... случайность... Федун, ты куда смотришь!?? у тебя же брат медик!!! игроков Спартака калечат умышленно!!!
Регистрация: 23.03.2009
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:14) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Чемпионство поросятни в прошлом сезоне - это случайность...

Твоё зачатие - вот это точно случайно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Еще бы у Мельдоныча спросили какие у нас в спорте способы достижения победы.

Пока при Алене и Якине кантовались на 5-6 местах - никаких крестов не было.
При Карпине бывало по 7-8 в лазарете, ну так тогда и боролись за самые высокие места.
От напряжения, видать, травмы. Но на ровном месте.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№14 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:04) #
  • -1
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Регистрация: 11.02.2017
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:01) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Чемпионство поросятни в прошлом сезоне - это случайность...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:58) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Эксклюзивное интервью с Каррерой с Чемпа! wink smirk Куда сайт катится? smile
Регистрация: 2.08.2013
№11 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
laughing laughing laughing
Одно дело признать, что не угадал с составом и тактикой на за-ранее проигранный матч с Ливером, и совершенно другое - расписаться в низкой тренерской квалификации при подготовке футболистов. ...да и агенты сразу в суд побегут, если тренер возьмет вину на себя.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№10 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: Александр
Любая случайность - это закономерность.

Абсолютно верно. Непознанная случайность и та закономерна. А тут 4 креста меньше чем за год. Кот заржал- "случайность ". Случайно развешивал эти свиные шкуры на веревке. Сэр!-Да?. Куда копыты девать и ещё хвостики тут. Кот случайно посмотрел в небо- варить студень. Случайно , мы его есть не станем. А вот тут уже закономерность. Студень отдать им !. Слушаюсь, белый господин !- негр бегал неслучайно по двору. Дел было невпроворот.

Юр, завязывай с плюшками. Не к добру это. laughing laughing
Регистрация: 26.01.2018
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:30) #
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online



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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: александр матасов (Сегодня, 11:27) #
  • -1
  •  (7)

Случайно Бог п... создал,а здесь ищи закономерность.
Регистрация: 5.02.2017
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:24) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кот случайно посмотрел в небо

........а не на свои татуированные яйца,поэтому нет упоминания про 0-7.Зелёнка помогла?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
случайностей не бывает в работе.есть просчеты в тренеровочном процессе
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:19) #
  • +1
  •  (13)
online

Не те куски выкладываете. Главное в интервью - Бакаев, наша следующая после Зобнина вспыхнувшая звездочка.

Кресты-шместы, что тут обсуживать - порвали, - сшейте ! И сидите ровно, восстанавливайтесь.

Цитата: yuri
А тут 4 креста меньше чем за год. Кот заржал- "случайность ". Случайно развешивал эти свиные шкуры на веревке. Сэр!-Да?. Куда копыты девать и ещё хвостики тут. Кот случайно посмотрел в небо- варить студень. Случайно , мы его есть не станем. А вот тут уже закономерность. Студень отдать им !. Слушаюсь, белый господин !- негр бегал неслучайно по двору. Дел было невпроворот.

Снова утро
Снова снег
Снова пьяный человек

Снег - стеной
Сугроб - горой
Лейся, лейся, "стекломой"!
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:53) #
  • -6
  •  (14)
online

Цитата: Александр
Любая случайность - это закономерность.

Абсолютно верно. Непознанная случайность и та закономерна. А тут 4 креста меньше чем за год. Кот заржал- "случайность ". Случайно развешивал эти свиные шкуры на веревке. Сэр!-Да?. Куда копыты девать и ещё хвостики тут. Кот случайно посмотрел в небо- варить студень. Случайно , мы его есть не станем. А вот тут уже закономерность. Студень отдать им !. Слушаюсь, белый господин !- негр бегал неслучайно по двору. Дел было невпроворот.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то много случайностей.. Кот с помойки очень хочет казаться умным и явно кОсит под "Каплю".. smirk


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№2 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 10:42) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Любая случайность - это закономерность.
Регистрация: 24.12.2008
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:37) #
  • -6
  •  (22)
online

– Случайность

Случайно идет снег, обычно и солнце случайно бывает. Похоже физрук не грамотный. . Кот заплакал, было жалко свиней. Фойер! -суперновые паяльные лампы выжигали шкур на раз.
Кот Энд Сыновья(ТМ).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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