Массимо Каррера: на ЧМ-2018 буду болеть за Россию

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что будет переживать за сборную России на ЧМ-2018.– Всем же понятно, что это была шутка?– Очевидно, что была шутка. На ЧМ-2018 я буду болеть за Россию. Надеюсь, команда себя покажет.