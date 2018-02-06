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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: на ЧМ-2018 буду болеть за Россию
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что будет переживать за сборную России на ЧМ-2018.
– Ваши слова: "Это эгоистично, но я хочу чтобы сборная России не вышла из группы на ЧМ-2018 и мои футболисты раньше возобновили тренировки в "Спартаке".
– Всем же понятно, что это была шутка?
– Не уверен. Вы давали интервью телеканалу, но цитата разошлась в интернете. Текст уже не передаёт интонации.
– Очевидно, что была шутка. На ЧМ-2018 я буду болеть за Россию. Надеюсь, команда себя покажет.
Чемпионат
– Ваши слова: "Это эгоистично, но я хочу чтобы сборная России не вышла из группы на ЧМ-2018 и мои футболисты раньше возобновили тренировки в "Спартаке".
– Всем же понятно, что это была шутка?
– Не уверен. Вы давали интервью телеканалу, но цитата разошлась в интернете. Текст уже не передаёт интонации.
– Очевидно, что была шутка. На ЧМ-2018 я буду болеть за Россию. Надеюсь, команда себя покажет.
Чемпионат
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