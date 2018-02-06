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Массимо Каррера: на ЧМ-2018 буду болеть за Россию

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что будет переживать за сборную России на ЧМ-2018.

– Ваши слова: "Это эгоистично, но я хочу чтобы сборная России не вышла из группы на ЧМ-2018 и мои футболисты раньше возобновили тренировки в "Спартаке".

– Всем же понятно, что это была шутка?

– Не уверен. Вы давали интервью телеканалу, но цитата разошлась в интернете. Текст уже не передаёт интонации.

– Очевидно, что была шутка. На ЧМ-2018 я буду болеть за Россию. Надеюсь, команда себя покажет.

Чемпионат
Теги: Каррера Сборная России
Сегодня, 10:41
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