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Роман Широков: "Химки" ставят задачу поднять детско-юношеский футбол и выйти в РФПЛ

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о целях подмосковных "Химкок", к которым он присоединился в качестве советника.

"Видение ситуации в "Химках" таково, что все основывается на том, что нужно поднять детско-юношеский футбол, и в этом с нами солидарен губернатор, который поддержал идею создать на базе "Химок" одну из сильнейших школ.

Естественно, вершина - это главная команда. Будем потихоньку двигаться от выстраивания детско-юношеской школы к тому, чтобы основная команда была все выше и выше и вышла в РФПЛ", - передает слова Широкова "СЭ" со ссылкой на канал "Россия 24".
Теги: Химки Широков
Сегодня, 11:12
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