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СМИ: "Спартак" проявляет интерес к экс-форварду "Челси"

Нападающий французского "Амьена" Гаэль Какута привлек внимание московского "Спартака", передает footmercato.net.

Права на 26-летнего футболиста принадлежат китайскому "Хэбэй Чайна Форчун". Сообщается, что "Спартак" вступил в предварительные переговоры с китайским клубом.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:59
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(5)
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Зачем нам это вторсырьё? Лучше бы россиян в состав присмотрели.

таки вторсырье уже два раза вас чпокнуло, вот и решили там поискать

Цитата: ythe
уже изжога от фразы "проявляет интерес"

ждите расстройства желудка от приобретений
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
уже изжога от фразы "проявляет интерес"


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:22) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нах не нужно! Крайних защитников ищите!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
жирная утяра


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:05) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем нам это вторсырьё? Лучше бы россиян в состав присмотрели.
Регистрация: 23.11.2009
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