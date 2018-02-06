СМИ: "Спартак" проявляет интерес к экс-форварду "Челси"

Нападающий французского "Амьена" Гаэль Какута привлек внимание московского "Спартака", передает footmercato.net.Права на 26-летнего футболиста принадлежат китайскому "Хэбэй Чайна Форчун". Сообщается, что "Спартак" вступил в предварительные переговоры с китайским клубом.