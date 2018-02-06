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ЦСКА сыграет на сборах с испанской "Торревьехой"

ЦСКА 7 февраля в рамках второго зимнего сбора в Кампоаморе проведет товарищескую игру с испанской "Торревьехой", передает пресс-служба клуба.

В матче примут участие футболисты, которые не сыграют с "Эльче" во вторник с первых минут.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:48
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