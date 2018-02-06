Сергей Фурсенко и Валерий Карпин посетили контрольную игру "Рубина"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин приехали на товарищеский матч "Рубин" - ДВТК (Венгрия), передает пресс-служба казанцев в Твиттере.Напомним, все три команды проводят сборы в Турции. "Зенит" работает в Анталии, а казанцы и ростовчане тренируются в Белеке.