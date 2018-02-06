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"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" проиграл "Интеру" в матче плей-офф за выход в 1/8 финала. 90 минут закончились по счетом 3:3. В серии 11-метровых ударов точнее был "Интер" - 3:1.

Юношеская лига УЕФА

Стыковые матчи

"Интер М U19" – "Спартак М U19" 3:3 (3:1 в серии пенальти)

Голы: Эммерс, 13, Одгор, 83, 88 - Бакаев, 30, Прошляков, 38, Руденко, 89 (пен.)

"Интер": Декич, Сала, Ломбардони, Бетелла, Цаппа, Эммерс, Скиро (Рада, 61), Дзаньоло (Одгор, 77), Бриньоли (Ровер, 38), Пинамонти, Колидио

"Спартак": Максименко, Прошляков, Миронов, Иванов, Петрунин, Рассказов, Калачевский, Игнатов (Лопатин, 90+3), Володкин, Бакаев (Мазуров, 90), Руденко

Предупреждения: Бриньоли, 23, Петрунин, 32, Скиро, 58, Ломбардони, 73, Бакаев, 80, Прошляков, 86
Теги: Интер Спартак
Вчера, 20:07
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30
(7)
№30 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Есть люди у которых не "все дома"

А есть северные бандерлоги, у которых дома вообще нет, потому бомжами и зовут, а в пустом скворечнике даже тараканы с голода сдохли

Цитата: Ssakoll2
У нас во дворе лучше бьют.

Опять тебя побили во дворе? привыкай уже! smile А про удары по воротам - видели... С Тереком joy


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№29 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
В Спартаке не жалуют воспитанников, по арендам раздают

потому что востребованы в РФПЛ,а ваших Карпин из Армавира пинками выгонял,Базелюка пинают все кому ни лень

Цитата: Роберто
что-то быстро слились

конюшня еще в группе отшумела))
Регистрация: 6.04.2016
№28 Написал: Роберто (Вчера, 22:24) #
  • -6
  •  (8)

что-то быстро слились
Регистрация: 24.11.2017
№27 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:22) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
А толку-то, команда очередных Прудниковых!
В Спартаке не жалуют воспитанников, по арендам раздают, мало что-ли Яковлевых, Давыдовых, Дзюб и Погребняков?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 22:10) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кокаинум

Где? Вас вообще не взяли - ВЫ БОМЖИ!

Есть люди у которых не "все дома", у тебя же давно "все ушли", а скорей всего даже не заходили. Ты бы бросал наркотить, почитал бы что нибудь.
Регистрация: 24.05.2017
№25 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 21:47) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
У нас во дворе лучше бьют.
Регистрация: 28.01.2016
№24 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 21:39) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
olegan,
Ты прав Спартак играл хорошо, но в концовке подсел и повторил ошибки старшего Спартака.
Регистрация: 24.05.2017
№23 Написал: Кокаинум (Вчера, 21:38) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Ты дефективный научись читать о чем тебя спрашивают.

Так спрашивает-то - дебил(слова капитана бомжей, музыка народная), его понимать - надо самому дебилом стать! Что он квакает из тины:
Цитата: Геннадий Летицкий
Зенит же играл с Челси.

Где? Вас вообще не взяли - ВЫ БОМЖИ!


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№22 Написал: olegan кениг (Вчера, 21:31) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как-как...., по-свинячьи бездарно.

Ты хоть что нибудь толковое написала.Пацаны бились и могли выиграть,но не свезло,так бывает!П.С. У тебя комплексы по поводу свиней,потому как твой лучший корефан похож на порося перед забоем.....?
Регистрация: 19.03.2011
№21 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 21:28) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Кокаинум,
Ты дефективный научись читать о чем тебя спрашивают. Каких пальцев у тебя не хватит, ты хотя бы знаешь в каком турнире играл сегодня Спартак-М? и с какого года он сушествует
Регистрация: 24.05.2017
№20 Написал: ZeArt83 (Вчера, 21:13) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Как всегда дырявая оборона и плохая реализация моментов.
Регистрация: 11.12.2017
№19 Написал: Бриг (Вчера, 21:11) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Краснодар»
Жаль пацанов, бились до конца..а вот серия пенальти...Эх...
Регистрация: 21.11.2016
№18 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 21:07) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Мда... Что такое "не везёт"? pensive ...
Регистрация: 2.08.2013
№17 Написал: Кокаинум (Вчера, 21:02) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Ну а вы в скольких подобных турнирах сыграли?

Пальцев на руках не хватит не только у Гинера... Про то, с кем вы "играли" - расскажешь разгромленой 5-1 Севилье. Так с кем? С Динамо-СПб? И как сыграли, убогие? joy
А в юношеской лиге ЧЕМПИОНОВ Спартак - Ливер обыграл


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№16 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 20:57) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кокаинум
Цитата: Blessing
Достойно!! ...Даже великой истории!!!

Ну так не бомжи же, которых в такие турниры не зовут

Ну а вы в скольких подобных турнирах сыграли? Зенит же играл с Челси.
Регистрация: 24.05.2017
№15 Написал: Александр Тверь (Вчера, 20:55) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
GS,
Надо учитывать то, что три игрока пробивавшие пенальти думали только о себе, а не о команде. Таких надо гнать вон.
Регистрация: 24.12.2008
№14 Написал: Blessing Спб (Вчера, 20:48) #
  • -14
  •  (28)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Поражение полностью на тренере, при счете 1-2 жевал сопли и не сделал замен, на пенали назначил Петрунина который привез 2 гола и не успевших войти в игру двух ребят вышедших на замену в самом конце. Опять же лучший игрок Руденко даже не пробил послематчевых пеналей, забив в конце.
Это как так?

Как-как...., по-свинячьи бездарно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: dobr25 Самарская область (Вчера, 20:32) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: stepanmlc
Очень обидно, ни в чем не уступали итальянцам

даже были сильнее!Глупые голы пропускали


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№12 Написал: stepanmlc (Вчера, 20:29) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Очень обидно, ни в чем не уступали итальянцам


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: GS Москва (Вчера, 20:28) #
  • +3
  •  (17)

Spartacus1971,
Но надо учитывать, что у макаронников сезон на ходу, а у наших еще подготовительный период не закончился.
Регистрация: 22.09.2009
№10 Написал: GPS (Вчера, 20:25) #
  • +6
  •  (10)

Цитата: nevada007
Так а дальше-то что? Почему пенальти в первой игре?

Таков регламент турнира. Один матч и сразу пенальти без дополнительного времени.
Регистрация: 18.02.2011
№9 Написал: nevada007 (Вчера, 20:21) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: nevada007
Так а дальше-то что? Почему пенальти в первой игре?

в молодежной ЛЧ на вылет всего одна игра
а без дополнительного времени (судя по всему так и было) - наверное из-за возраста

Понятно, спасибо.
Регистрация: 27.05.2016
№8 Написал: LLM (Вчера, 20:21) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Уверености в себе не хватило.
Регистрация: 21.02.2017
№7 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 20:20) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Я специально не писал до конца пенальти,а вот сейчас напишу почему наши молодые проиграли.Школа у наших игроков к сожалению она слабее чем у Интера,начиная от тренеров и кончая вратарём.Ну вот теперь напишу пару примеров,Максименко,точная копия Реброва,человек может отбить мёртвый мяч,но пропустив при этом простой,особенно дальний,2 гол на его совести,пенальти вообще полный 0,как и Ребров,сравните вратаря Интера.Идём дальше,защитник в 3 голе,вместо того чтобы выбивать вправо от ворот,он стал выбивать влево,а там куча игроков и рикошет был неминуем. Атака,сколько могли забить,ну минимум 3-4 и всё бы закончилось на этом,а теперь сравним наших напов с гигантом блондином,он уже сейчас на голову сильнее Бакаева и Руденко,по эффективности,ну и тренер тоже не айс.У соперника в атаку выходит лучший нап гигант,а он нет чтобы усилить оборону,тормозит с заменами.Но в любом случае молодцы.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: tiki Москва (Вчера, 20:20) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nevada007
Так а дальше-то что? Почему пенальти в первой игре?

в молодежной ЛЧ на вылет всего одна игра
а без дополнительного времени (судя по всему так и было) - наверное из-за возраста


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: GPS (Вчера, 20:19) #
  • -3
  •  (11)

Зато опыт получили..)) Нелепых про@бов..(((
Регистрация: 18.02.2011
№4 Написал: Кокаинум (Вчера, 20:18) #
  • +4
  •  (26)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Достойно!! ...Даже великой истории!!!

Ну так не бомжи же, которых в такие турниры не зовут


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№3 Написал: nevada007 (Вчера, 20:17) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Так а дальше-то что? Почему пенальти в первой игре?
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 20:16) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Поражение полностью на тренере, при счете 1-2 жевал сопли и не сделал замен, на пенали назначил Петрунина который привез 2 гола и не успевших войти в игру двух ребят вышедших на замену в самом конце. Опять же лучший игрок Руденко даже не пробил послематчевых пеналей, забив в конце. Это как так?
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 20:10) #
  • -17
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
Достойно!! ...Даже великой истории!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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