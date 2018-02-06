"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" проиграл "Интеру" в матче плей-офф за выход в 1/8 финала. 90 минут закончились по счетом 3:3. В серии 11-метровых ударов точнее был "Интер" - 3:1.Юношеская лига УЕФАСтыковые матчиЭммерс, 13, Одгор, 83, 88 - Бакаев, 30, Прошляков, 38, Руденко, 89 (пен.)"Интер": Декич, Сала, Ломбардони, Бетелла, Цаппа, Эммерс, Скиро (Рада, 61), Дзаньоло (Одгор, 77), Бриньоли (Ровер, 38), Пинамонти, Колидио"Спартак": Максименко, Прошляков, Миронов, Иванов, Петрунин, Рассказов, Калачевский, Игнатов (Лопатин, 90+3), Володкин, Бакаев (Мазуров, 90), РуденкоПредупреждения: Бриньоли, 23, Петрунин, 32, Скиро, 58, Ломбардони, 73, Бакаев, 80, Прошляков, 86