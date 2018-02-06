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Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо"

Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо" в контрольном матче.

Контрольный матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) - "Динамо" (Грузия) - 0:1

Гол: Китейшвили, 63.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Денисов (Беляев, 67), Новосельцев, Максимов (Альварес, 67), Ткачев (Горбатенко, 61), Буранов (Чаушич, 67), Александров (Джорджевич, 67), Ивакин, Дзюба, Аджоев.
Теги: Арсенал Тула
Вчера, 20:26
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4
(1)
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 22:54) #
  • -1
  •  (1)

Что в составе делает Аджоев.Давно пора разгрузить финансовую ведомость.Папа будет голос поднимать,вместе с папой отгрузить.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Кокаинум (Вчера, 21:00) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Примета...


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№2 Написал: vovanyz литва (Вчера, 20:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
усилились Старосральцевым и Бздюбой теперь всем ПИПЕЦ
Регистрация: 5.02.2018
№1 Написал: GPS (Вчера, 20:44) #
  • +2
  •  (4)

Знатно усилились... Без __ю_и и Новосельцева 0-5 было бы..)))
Регистрация: 18.02.2011
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