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Бруну Перес может перейти в один из российских клубов

Защитник "Ромы" Бруну Перес может покинуть команду, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство римлян недовольно дисциплиной 27-летнего игрока и может продать футболиста в Бразилию или Россию.

Напомним, что 5 февраля бразилец попал в аварию в Риме на Lamborghini. Инцидент произошел в половине шестого утра (07.30 мск) в центральной части итальянской столицы. Футболист в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в препятствие.

Пересу грозит со стороны клуба штраф в размере 30 процентов от его еженедельной зарплаты.

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 21:28
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№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:37) #
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В "Волгу"!
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кокаинум
Перец - передАсам. Подсыпать им перца

Пля, только зарегистрировался, а кaкaшек наметал на год вперед. Ох уж эти клоны, иху маму smirk
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Кокаинум (Вчера, 21:40) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Перец - передАсам. Подсыпать им перца


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
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