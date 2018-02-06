Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:44
"Марсель" забил 9 голов клубу лиги 2
"Марсель" забил 9 голов клубу лиги 2
Вчера, 23:36
"Краснодар": Шатов станет игроком клуба минимум до конца сезона (3)
"Краснодар": Шатов станет игроком клуба минимум до конца сезона (3)
Вчера, 22:01
Ромелу Лукаку: в детстве моим кумиром был Адриано
Ромелу Лукаку: в детстве моим кумиром был Адриано
Вчера, 21:28
Бруну Перес может перейти в один из российских клубов (3)
Бруну Перес может перейти в один из российских клубов (3)
Вчера, 21:15
Светлое будущее? Спартаковская молодёжка проиграла «Интеру» на «Сан-Сиро» только по пенальти (13)
Светлое будущее? Спартаковская молодёжка проиграла «Интеру» на «Сан-Сиро» только по пенальти (13)
Вчера, 20:26
Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо" (4)
Тульский "Арсенал" проиграл тбилисскому "Динамо" (4)
Вчера, 20:07
"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти в Юношеской лиге УЕФА (30)
"Спартак" проиграл "Интеру" по пенальти в Юношеской лиге УЕФА (30)
Вчера, 19:47
Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру против "Эльче" (13)
Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру против "Эльче" (13)
Вчера, 19:24
УЕФА отклонил апелляцию "Реала" по Карвахалю
УЕФА отклонил апелляцию "Реала" по Карвахалю
Вчера, 19:18
Григорий Иванов: "Зенит" предложил "Уралу" 5 миллионов за Емельянова? Слухи не комментирую (6)
Григорий Иванов: "Зенит" предложил "Уралу" 5 миллионов за Емельянова? Слухи не комментирую (6)
Вчера, 19:17
У Соломона Кверквелии родился сын (1)
У Соломона Кверквелии родился сын (1)
Вчера, 19:01
"Челси" в ближайшее время может сообщить об увольнении Конте (1)
"Челси" в ближайшее время может сообщить об увольнении Конте (1)
Вчера, 18:21
Сергей Палкин: "Кристал Пэлас" поступил несерьезно (3)
Сергей Палкин: "Кристал Пэлас" поступил несерьезно (3)
Вчера, 17:33
УЕФА рассмотрит дело игрока молодёжки "Спартака", который обвиняется в расизме, 22 февраля (2)
УЕФА рассмотрит дело игрока молодёжки "Спартака", который обвиняется в расизме, 22 февраля (2)
Вчера, 17:10
Питерское "Динамо" подпишет вратаря и форварда
Питерское "Динамо" подпишет вратаря и форварда
Вчера, 16:53
Легенды РФПЛ. Марк Кросас (6)
Легенды РФПЛ. Марк Кросас (6)
Вчера, 16:15
Уэйн Руни: я бы хотел попробовать себя в работе тренера (1)
Уэйн Руни: я бы хотел попробовать себя в работе тренера (1)
Вчера, 15:46
"Лидс" объявил имя нового главного тренера
"Лидс" объявил имя нового главного тренера
Вчера, 13:58
"Рубин" забил два гола венгерскому "Диошдьеру"
"Рубин" забил два гола венгерскому "Диошдьеру"
Вчера, 12:48
ЦСКА сыграет на сборах с испанской "Торревьехой"
ЦСКА сыграет на сборах с испанской "Торревьехой"
Вчера, 12:31
Вильям Галлас: Павлюченко был очень смешным, а тренироваться с Аршавиным - это было нечто (3)
Вильям Галлас: Павлюченко был очень смешным, а тренироваться с Аршавиным - это было нечто (3)
Вчера, 11:59
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к экс-форварду "Челси" (16)
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к экс-форварду "Челси" (16)
Ромелу Лукаку: в детстве моим кумиром был Адриано
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что в юном возрасте восхищался экс-игроком "Интера" Адриано.
"У меня хорошие отношения с людьми из Бразилии. И я очень люблю бразильских игроков. В детстве моим кумиром был Адриано, так как тогда я обладал теми же футбольными качествами, что и он, — был сильным, хорошо бил с левой. Надеюсь, Адриано вновь начнёт играть", - цитирует Лукаку Sports Illustrated.
"У меня хорошие отношения с людьми из Бразилии. И я очень люблю бразильских игроков. В детстве моим кумиром был Адриано, так как тогда я обладал теми же футбольными качествами, что и он, — был сильным, хорошо бил с левой. Надеюсь, Адриано вновь начнёт играть", - цитирует Лукаку Sports Illustrated.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.