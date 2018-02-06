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Ромелу Лукаку: в детстве моим кумиром был Адриано

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что в юном возрасте восхищался экс-игроком "Интера" Адриано.

"У меня хорошие отношения с людьми из Бразилии. И я очень люблю бразильских игроков. В детстве моим кумиром был Адриано, так как тогда я обладал теми же футбольными качествами, что и он, — был сильным, хорошо бил с левой. Надеюсь, Адриано вновь начнёт играть", - цитирует Лукаку Sports Illustrated.
Теги: Лукаку Адриано
Вчера, 22:01
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