Ромелу Лукаку: в детстве моим кумиром был Адриано

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что в юном возрасте восхищался экс-игроком "Интера" Адриано."У меня хорошие отношения с людьми из Бразилии. И я очень люблю бразильских игроков. В детстве моим кумиром был Адриано, так как тогда я обладал теми же футбольными качествами, что и он, — был сильным, хорошо бил с левой. Надеюсь, Адриано вновь начнёт играть", - цитирует Лукаку Sports Illustrated.