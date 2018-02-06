"Краснодар": Шатов станет игроком клуба минимум до конца сезона

Полузащитник Олег Шатов станет игроком @FCKrasnodar минимум до конца сезона.



В ближайшее время игрок пройдет медицинские обследование, после чего подпишет с «Краснодаром» личный контракт и присоединится к команде на сборе в Испании.



Подробнее ?https://t.co/t2LL7NAFce