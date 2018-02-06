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"Краснодар": Шатов станет игроком клуба минимум до конца сезона

"Краснодар" сообщил о переходе полузащитника "Зенита" Олега Шатова на правах аренды.

В пресс-службе отметили, что 27-летний россиянин станет игроком "быков" минимум до конца сезона.

Теги: Шатов Краснодар Зенит
Вчера, 23:36
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№3 Написал: Кокаинум (Сегодня, 00:52) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
да и куй с ним

Логичный вывод, что у вас как раз - никуя...


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:29) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
будет потом забавно слышать плач макаронника про неукомплектованный состав


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (1)

да и куй с ним


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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