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"Марсель" забил 9 голов клубу лиги 2

"Марсель" разгромил "Бур-ан-Бресс-Перонну" из лиги 2 в матче 1/8 финала Кубка Франции - 9:0.

Кубок Франции

1/8 финала

"Бур-ан-Бресс" – "Марсель" 0:0

Голы: Густаво, 10, Пайет, 13 (пен.), Окампос, 16, Митроглу, 20, 40, Окампос, 48, 71, Митроглу, 81Н'Джие, 89 (пен.)

"Бур-ан-Бресс": Кальяман, Амиот, Чарлес (Февр, 57), Сан-Рюф, Пайе, Энри, Нирло, Н'Диайе, Кубемба, Кур, Мерджи (Ченкуа, 79)
Теги: Марсель
Вчера, 23:44
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