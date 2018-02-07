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Артем Дзюба: я всегда выбирал футбол (видео)

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба рассказал о сборах и о цели сыграть на ЧМ-2018.

"Постепенно начинаем включаться, набираем форму. Всего три дня тренировались, поэтому пока все тяжело, замедленно. Но сборы для этого и нужны. Сейчас идет подготовка, больше важно нагрузиться, чем сам футбол. Результат будет важен в официальных матчах.

Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей своей карьеры. Уходил в аренду, если не получалось. Переход в "Арсенал" не является исключением. Впереди домашний чемпионат мира, такое случается один раз в жизни, так что это цель номер один", - передает слова Дзюбы пресс-служба "Арсенала".

Теги: Дзюба Арсенал Тула
Сегодня, 10:32
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№16 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Подорвал масвабад)


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№15 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Химки»
Самое лучшее что сделал Дзюба, это переход в Зенит», этот переход для всех хорош. Во первых для Футболиста,во первых больше денег, во вторых блестящая игра в лиге чемпионов, где тоже дополнительно не маленькие деньги и в третьих на тот момент футбол Зенита» и состав Зенита в разы лучше был чем футбол Спартака@ с непонятными тренерами и не каким футболом. Спартаку@ тоже повезло с этим переходом и не только Спартаку» а, болельщикам Рос. Футбола, могло так случится, что если остался бы Дзюба, може болельщики футбола не увидели бы в ПЛ лиге такую «вкусную» атакуюшую мощь в лице трио Промес, Андрианов, Зе Луиш.. может и Тренера Карреры не было бы у руля, в футболе много случайности..а, Дзюба есть главная колоритная фигура Рос. Футбола. Сколько уже сезонов в ПЛ России ежедневно в прессе упоминается фамилия Дзюба.. такой ажиотаж вокруг Футболиста и вообще вокруг личности , когда когда личность сильная.когда личность слабая на его действия не кто не обращает внимание, все мимо, но это Дзюба, мужик, настоящий мужик..
Регистрация: 17.03.2008
№14 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
аж блеать слеза навернулась ..невиноватая я joy
Регистрация: 1.02.2018
№13 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 12:29) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Пивовед
щлюба, а почему ты уверен, что (после твоей выходки с *усами*) злопамятный и гордый Черчесов прям ждёт тебя в сборной с распростёртыми объятиями ?

Крайние игры сборной показали, что она вполне может и умеет играть и без тебя...

smile Так называемый"злопамятный и гордый Черчесов" сглотнет и пригласит в сборную Артема Дзюбу.если тот будет рвать и метать в "Арсенале". Когда Кокорин хорошо проявил себя в "Зените".то гордый шашлычник засунул язык в жопу и на полусогнутых побежал приглашать Кокорина.не взирая на показанные "усы"
Регистрация: 20.02.2013
№12 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голубой капитан Бомжеграда


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№11 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какой отвратительный ЧМОшник...
Регистрация: 9.08.2015
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:31) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"так он парень не плохой.... :" (с) smile:


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щегол стал официальным ртом Газпрома
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:29) #
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  •  (11)

Иуда.
Регистрация: 6.10.2009
№8 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 11:22) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Вечно в арендах , вечно по рукам . Достоин своего погоняла - Ш ...ха weary
Регистрация: 29.09.2016
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:18) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Кто-то ему верит?Я нет,если бы выбирал футбол,то остался бы в Спартаке и доказал бы своей игрой,а перешёл в денежный мешок.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:13) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Артем, не надо лицемерить, в последнее время тебя больше интересуют деньги ,а не футбол
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:59) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
шлюxа-пи3дабол


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:53) #
  • +8
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
щлюба, а почему ты уверен, что (после твоей выходки с *усами*) злопамятный и гордый Черчесов прям ждёт тебя в сборной с распростёртыми объятиями ?

Крайние игры сборной показали, что она вполне может и умеет играть и без тебя...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:45) #
  • +8
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Зюба, ты нас слышишь? Иди ......


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 10:45) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего Нет чем ДА и виноват во всем сам, не надо было уходить из СМ, паскудник.
Регистрация: 6.02.2018
№1 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 10:38) #
  • +6
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей своей карьеры. Уходил в аренду, если не получалось.

Особенно переход к бомжемразотам был обусловлен именно выбором футбола?! сц.у.ко, и ведь не стыдно же ни капли, пистаболина.
Регистрация: 24.09.2008
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