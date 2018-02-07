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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Шатов – в «Краснодаре». О главной сделке этой зимы внутри нашего рынка
Почему Олегу пришлось уехать из Санкт-Петербурга и что его после этого ждёт.
Не отпускали Шатова из «Зенита» долго – больше недели то тут, то там всплывали очередные сообщения о том, что питерцы и краснодарцы не могут договориться между собой. И это всего лишь часть, то, что стало доступно всеобщему обозрению, – подводные, невидимые глазу обывателя или журналиста переговоры футболиста и клуба, потом двух клубов уже между собой начались, конечно, уже давно.
Но в итоге ещё за несколько дней до официального объявления «Спорт-Экспресс» рассказал об условиях сделки. По этой информации «быки» взяли Шатова в аренду с правом выкупа за 5 миллионов евро. Но самое любопытное - в другом. Сам футболист согласился выплатить 25 миллионов рублей, чтобы уехать из Питера.
После таких новостей, естественно, хочется выразить Шатову респект. По той причине, что попавший в опалу чрезвычайно своеобразного тренера игрок не только не стал мириться с происходящим и мирно досиживать срок своего контракта на лавке, но и сам способствовал тому, чтобы уйти. Сам «Зенит», похоже, не был заинтересован в том, чтобы сплавить футболиста, которому тренер очевидно не нужен. Иначе как объяснить то, что Олег был вынужден платить за свою аренду сам? Понятно, что требовались деньги в первую очередь от «Краснодара». Но на уступки, судя по этой договоренности, питерцы идти вообще не собирались. Впрочем, это не первый разговор на эту тему этой зимой…
Приключения итальянца в России. Роберто Манчини самый неоднозначный тренер российского футбола
Что Шатову в новом «Зените» не место стало понятно ещё в середине сезона. Первые шесть туров он начинал в основе, правда, не всегда оставался на поле до финального свистка. Потом были (за редким исключением) одни лишь выходы на замену, в которых по-настоящему показать себя у Олега не получилось. Лучшим показателем того, как относится главный тренер к своему игроку, стала встреча в последнем на данный момент, двадцатом туре против «Ахмата». Манчини выпустил Шатова 55-й минуте – и убрал на 86-й.
И не совсем понятно, зачем он это сделал. Да, нельзя сказать, что Шатов изменил ход игры (то, чего от него требовалось). Нельзя сказать, что он просто игру команды улучшил. Но он наверняка и точно не выпадал из общей картины игры, не выглядел откровенно оторванным ломтем, партнёрам только мешающим. Тогда к чему это унижение, плевок в сторону игрока?
Шатов ушёл – и сделал со всех сторон правильно. Не пошёл на поводу собственных финансовых интересов, видимо, он действительно хочет продолжать расти (что явно свидетельствует о нём как о профессионале), не перестаёт надеяться на то, что он способен выбрать из этой ямы минувшего года и пробиться в состав сборной на чемпионат мира. Ждать шанс от тренера, который относится настолько пренебрежительно, точно не стоило.
Правда, делать этого футболиста исключительно жертвой наверняка тоже не стоит. Мы прекрасно помним и конфликт Олега при Луческу, когда полузащитник не выходил на поле и едко высказывался на прессе. Очевидно, что Олег не ангел и вероятнее всего, он тоже виноват в этом конфликте.
Другое дело, что пока очень сложно сказать – получится ли у него в «Краснодаре»? Во-первых, сейчас это команда крайне нестабильная. Год с лишним жизни с Шалимовым команде на пользу не пошёл. Во-вторых, найдётся ли Олегу там место? А то вполне возможно, что придется возвращаться в Санкт-Петербург (правда, будет ли ещё там Манчини – большой вопрос).
Единственное свободное место у «Краснодара» в атаке – справа. Слева действует швед Классон, на острие Фёдор Смолов, который до следующего трансферного окна никуда не денется, под нападающим – Маурисио Перейра. Это всё игроки железного основного состава, потеснить которых Олегу будет чрезвычайно тяжело. Но ведь его любимая позиция – левый полузащитник. В центре или справа Шатов не настолько хорош.
Смолов остается. По крайней мере пока
Есть вариант перевести Классона направо. И пока он выглядит самым адекватным вариантом, поскольку швед не испытывает особой привязанности к флангам. Точнее, не будет реагировать на неё так болезненно, как это, вероятнее всего, сделает Шатов.
Общую схему Шалимов изменит вряд ли – ну нет смысла менять целый план из-за одного футболиста, насчёт которого вообще ещё непонятно – сможет ли оно отойти от провала прошлого года.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Не отпускали Шатова из «Зенита» долго – больше недели то тут, то там всплывали очередные сообщения о том, что питерцы и краснодарцы не могут договориться между собой. И это всего лишь часть, то, что стало доступно всеобщему обозрению, – подводные, невидимые глазу обывателя или журналиста переговоры футболиста и клуба, потом двух клубов уже между собой начались, конечно, уже давно.
Но в итоге ещё за несколько дней до официального объявления «Спорт-Экспресс» рассказал об условиях сделки. По этой информации «быки» взяли Шатова в аренду с правом выкупа за 5 миллионов евро. Но самое любопытное - в другом. Сам футболист согласился выплатить 25 миллионов рублей, чтобы уехать из Питера.
После таких новостей, естественно, хочется выразить Шатову респект. По той причине, что попавший в опалу чрезвычайно своеобразного тренера игрок не только не стал мириться с происходящим и мирно досиживать срок своего контракта на лавке, но и сам способствовал тому, чтобы уйти. Сам «Зенит», похоже, не был заинтересован в том, чтобы сплавить футболиста, которому тренер очевидно не нужен. Иначе как объяснить то, что Олег был вынужден платить за свою аренду сам? Понятно, что требовались деньги в первую очередь от «Краснодара». Но на уступки, судя по этой договоренности, питерцы идти вообще не собирались. Впрочем, это не первый разговор на эту тему этой зимой…
Приключения итальянца в России. Роберто Манчини самый неоднозначный тренер российского футбола
Что Шатову в новом «Зените» не место стало понятно ещё в середине сезона. Первые шесть туров он начинал в основе, правда, не всегда оставался на поле до финального свистка. Потом были (за редким исключением) одни лишь выходы на замену, в которых по-настоящему показать себя у Олега не получилось. Лучшим показателем того, как относится главный тренер к своему игроку, стала встреча в последнем на данный момент, двадцатом туре против «Ахмата». Манчини выпустил Шатова 55-й минуте – и убрал на 86-й.
И не совсем понятно, зачем он это сделал. Да, нельзя сказать, что Шатов изменил ход игры (то, чего от него требовалось). Нельзя сказать, что он просто игру команды улучшил. Но он наверняка и точно не выпадал из общей картины игры, не выглядел откровенно оторванным ломтем, партнёрам только мешающим. Тогда к чему это унижение, плевок в сторону игрока?
Шатов ушёл – и сделал со всех сторон правильно. Не пошёл на поводу собственных финансовых интересов, видимо, он действительно хочет продолжать расти (что явно свидетельствует о нём как о профессионале), не перестаёт надеяться на то, что он способен выбрать из этой ямы минувшего года и пробиться в состав сборной на чемпионат мира. Ждать шанс от тренера, который относится настолько пренебрежительно, точно не стоило.
Правда, делать этого футболиста исключительно жертвой наверняка тоже не стоит. Мы прекрасно помним и конфликт Олега при Луческу, когда полузащитник не выходил на поле и едко высказывался на прессе. Очевидно, что Олег не ангел и вероятнее всего, он тоже виноват в этом конфликте.
Другое дело, что пока очень сложно сказать – получится ли у него в «Краснодаре»? Во-первых, сейчас это команда крайне нестабильная. Год с лишним жизни с Шалимовым команде на пользу не пошёл. Во-вторых, найдётся ли Олегу там место? А то вполне возможно, что придется возвращаться в Санкт-Петербург (правда, будет ли ещё там Манчини – большой вопрос).
Единственное свободное место у «Краснодара» в атаке – справа. Слева действует швед Классон, на острие Фёдор Смолов, который до следующего трансферного окна никуда не денется, под нападающим – Маурисио Перейра. Это всё игроки железного основного состава, потеснить которых Олегу будет чрезвычайно тяжело. Но ведь его любимая позиция – левый полузащитник. В центре или справа Шатов не настолько хорош.
Смолов остается. По крайней мере пока
Есть вариант перевести Классона направо. И пока он выглядит самым адекватным вариантом, поскольку швед не испытывает особой привязанности к флангам. Точнее, не будет реагировать на неё так болезненно, как это, вероятнее всего, сделает Шатов.
Общую схему Шалимов изменит вряд ли – ну нет смысла менять целый план из-за одного футболиста, насчёт которого вообще ещё непонятно – сможет ли оно отойти от провала прошлого года.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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