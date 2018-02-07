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Бранислав Иванович вернулся в общую группу "Зенита"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович приступил к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба питерцев в твиттере.

Серб досрочно завершил работу на первом сборе в ОАЭ, а в Турции работал по индивидуальной программе.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 10:56
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