Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Бубнов: интересно, как выпускники академии "Краснодара" будут смотреться на фоне "Реала"

Эксперт Александр Бубнов рассказал о важности матча "Краснодара" и "Реала" в Юношеской лиге УЕФА.

"Матч интересен во всех отношениях. Стратегический план Галицкого по развитию академии в действии – результаты уже видны. В городе был настолько большой ажиотаж, что клуб перенес игру на главную арену и продал все билеты. Это уникальное явление для нашего футбола. Есть ощущение, что нас ждет действительно большой матч, хоть и будут играть 18-19-летние ребята.

Интересно, как выпускники академии "Краснодара" будут смотреться на фоне "Реала". Сулейманов, Игнатьев, Сафонов уже играли за основной состав – полагаю, они и поведут за собой партнеров. Игнатьев, кстати, забил 10 голов в четырех матчах и возглавляет бомбардирскую гонку.

Игру посетят без малого 40 тысяч зрителей – это почти в три раза больше средней посещаемости РФПЛ. Для ребят это будет первым матчем в жизни при такой аудитории, что с одной стороны станет фактором роста, с другой – может их сковать. Кстати, я не думаю, что матч юношеского "Реала" столько когда-то собирал в Испании.

Я буду смотреть матч, чтобы оценить ребят, которых "Краснодар" в будущем собирается интегрировать в основу. Плюс хочется посмотреть на уровень наших воспитанником на фоне испанцев. Ребята будут очень мотивированными, а юношеский футбол, как правило, более открытый, поэтому почти наверняка зрители увидят зрелищный матч", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Краснодар
Сегодня, 11:29
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.