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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: интересно, как выпускники академии "Краснодара" будут смотреться на фоне "Реала"
Эксперт Александр Бубнов рассказал о важности матча "Краснодара" и "Реала" в Юношеской лиге УЕФА.
"Матч интересен во всех отношениях. Стратегический план Галицкого по развитию академии в действии – результаты уже видны. В городе был настолько большой ажиотаж, что клуб перенес игру на главную арену и продал все билеты. Это уникальное явление для нашего футбола. Есть ощущение, что нас ждет действительно большой матч, хоть и будут играть 18-19-летние ребята.
Интересно, как выпускники академии "Краснодара" будут смотреться на фоне "Реала". Сулейманов, Игнатьев, Сафонов уже играли за основной состав – полагаю, они и поведут за собой партнеров. Игнатьев, кстати, забил 10 голов в четырех матчах и возглавляет бомбардирскую гонку.
Игру посетят без малого 40 тысяч зрителей – это почти в три раза больше средней посещаемости РФПЛ. Для ребят это будет первым матчем в жизни при такой аудитории, что с одной стороны станет фактором роста, с другой – может их сковать. Кстати, я не думаю, что матч юношеского "Реала" столько когда-то собирал в Испании.
Я буду смотреть матч, чтобы оценить ребят, которых "Краснодар" в будущем собирается интегрировать в основу. Плюс хочется посмотреть на уровень наших воспитанником на фоне испанцев. Ребята будут очень мотивированными, а юношеский футбол, как правило, более открытый, поэтому почти наверняка зрители увидят зрелищный матч", - передает слова Бубнова Sportbox.
"Матч интересен во всех отношениях. Стратегический план Галицкого по развитию академии в действии – результаты уже видны. В городе был настолько большой ажиотаж, что клуб перенес игру на главную арену и продал все билеты. Это уникальное явление для нашего футбола. Есть ощущение, что нас ждет действительно большой матч, хоть и будут играть 18-19-летние ребята.
Интересно, как выпускники академии "Краснодара" будут смотреться на фоне "Реала". Сулейманов, Игнатьев, Сафонов уже играли за основной состав – полагаю, они и поведут за собой партнеров. Игнатьев, кстати, забил 10 голов в четырех матчах и возглавляет бомбардирскую гонку.
Игру посетят без малого 40 тысяч зрителей – это почти в три раза больше средней посещаемости РФПЛ. Для ребят это будет первым матчем в жизни при такой аудитории, что с одной стороны станет фактором роста, с другой – может их сковать. Кстати, я не думаю, что матч юношеского "Реала" столько когда-то собирал в Испании.
Я буду смотреть матч, чтобы оценить ребят, которых "Краснодар" в будущем собирается интегрировать в основу. Плюс хочется посмотреть на уровень наших воспитанником на фоне испанцев. Ребята будут очень мотивированными, а юношеский футбол, как правило, более открытый, поэтому почти наверняка зрители увидят зрелищный матч", - передает слова Бубнова Sportbox.
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