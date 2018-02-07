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Тренер "Спартака": начал учить русский язык, это уважение к игрокам, клубу и стране

Итальянский тренер "Спартака" Аттила Мальфатти рассказал, что начал учить русский язык.

"Для меня это очень важно. Поэтому и начал брать уроки. Я приехал из Италии в Россию, встретил здесь много замечательных людей. Это возможность каждый день узнавать что-то новое. Также это проявление уважения к клубу и стране, которые дали мне возможность работать здесь. Это уважение к русским игрокам, которые отлично ко мне относятся и помогают в работе.

Настоящее удовольствие, когда выдается две-три минутки, чтобы поговорить по-русски с футболистами. С Глушаковым, Ребровым, Самедовым, Джикией, Комбаровым. Они классные. Постоянно открываю для себя их человеческие качества. Я здесь, чтобы помогать им побеждать, каждый день становясь сильнее", – передает слова тренера Sport24.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:31
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№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:05) #
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online

zenit47,
NU TI VOZMOJNO I KONCHIL,A MI PROSTO RADI TAKOMU OTNOSHENIYU K DELU! A VI MOJETE PROSTO ZAVIDIVAT MOLCHA!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
все свиньи дружно кончили от умиления
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:48) #
  • -2
  •  (4)
online

Игорь Казьмин,
DELO NE V KONTRAKTE,A V OTNOSHENII K DELU! DAJE ESLI V KONTRAKTE ETO BUDET,TO NE ZNACHIT ETO BUDET DELAT! PLUS S TAKIMI USLOVIYAMI NE VSE POEDUT K NAM RABOTAT! GLAVNOE,CHTO TRENER DAET REZULTAT ,A VSE OSTALNOE VTOROSTEPENNO!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:40) #
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online

Один из не многих....кто изучает великий -могучий Русский язык...полный Респект.....но вот почему в контракте это не прописано ...странно.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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