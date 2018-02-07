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Артем Дзюба: привет Черчесову мне нужно передавать на футбольном поле

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба рассказал, что пока не получал персональных требований от главного тренера туляков.

"Пока требований от Божовича не было. Я прекрасно понимаю, что делать, когда теряем мяч – если теряем, вступаем в единоборства. Если не получилось, отходим назад и действуем позиционно. Таких отличий, наверное, нет. "Арсенал" и "Зенит" разные стили проповедуют. В этом, наверное, отличие.

Сейчас самое главное – набирать физические кондиции. Мы-то вообще с Новосельцевым только три дня тренируемся. Для нас пока все тяжело. Но тяжело в учении, легко в бою. Благодаря этой практике, тренировочному процессу выдержали 90 минут. Значит, будет еще лучше и лучше.

Передать привет Черчесову? Мне нужно передавать привет на футбольном поле – забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать", - передает слова Дзюбы "СЭ".
Теги: Дзюба Арсенал Тула
Сегодня, 11:48
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(2)
№2 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 12:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ты уже все ему доказал .. сиди дома епти
Регистрация: 1.02.2018
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да хватит уже про этого колдыря!Кому нужен этот иуда.
Регистрация: 9.08.2015
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