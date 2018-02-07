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"Зенит" сыграет дополнительный контрольный матч - с датским "Вайле"

"Зенит" в рамках сбора в Анталье проведет контрольный матч против датского "Вайле", информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча питерцев с пятикратными чемпионами Дании состоится 8 февраля, и начнется в 11:00 мск. Контрольный матч с "Вайле" не был запланирован в рамках турецкого сбора, решение о его проведении было озвучено в среду.

Напомним, 7 февраля "Зенит" сыграет контрольный матч с "Црвеной Звездой", начало - в 18:30 мск.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:24
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№1 Написал: baden69 (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все просто... 7 февраля играет состав приближенный к основе, а 8 февраля против датчан выйдет совершенно другой состав, те, кто набирает форму и пока не готов к серьезным играм и скамейка запасных.
Зато все поиграют...
Регистрация: 31.08.2010
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