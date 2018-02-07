Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Краснодар" может отпустить Рикардо Лаборде

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде может покинуть команду, информирует Sport24.

Сообщается, что "быки" могут отдать 29-летнего колумбийца в аренду или продать, разгрузив платежную ведомость.

Напомним, Лаборде в контрольном матче со "Стремсгодсетом" наблюдал за игрой с трибуны.
Теги: Краснодар Лаборде
Сегодня, 12:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.