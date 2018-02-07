Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Спартак" благодаря голу Мельгарехо обыграл "Спарту"

"Спартак" обыграл "Спарту" со счетом 2:1 в товарищеском матче.

Товарищеский матч

"Спартак" – "Спарта" 2:1

Гол: Промес, 14, Мельгарехо, 78 - Кадлец, 18.

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Максимович, 88), Кутепов, Таски, Комбаров, Промес (Роша, 74), Глушаков (Пашалич, 63), Фернандо, Зобнин, Ханни (Мельгарехо, 61), Луис Адриано (Зе Луиш, 63).

"Спарта": Ницэ, Загустел, Говорка (Чивич, 70), Штетина, Фридек (Дао, 84), Мавуба (Кулханек, 74), Канга, Станчу (Мустеданагич, 84), Плавшич (Сачек, 74), В. Кадлец (Лафата, 71), Вэтэжэлу (Коста, 70).

Предупреждения: Фернандо, 43, Канга, 43, Кадлец, 59, Фридек, 81.
Теги: Спартак Спарта
Вчера, 22:21
Напечатать
25
(3)
№25 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
очень тревожно . КБ- с победой .

Не вижу поводов для тревоги, команда с каждым матчем играет лучше, уверен что к Атлетику будут готовы нормально, ошибки в обороне и раньше были от них никуда не деться. Ханни походу пригодится команде, главное что лидеры все в строю.
Регистрация: 2.02.2012
№24 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сложно о чем то говорить...Хорошо играем с Атлетиком первый матч в Москве,по нему и будет понятно стоит ли нам а что то рассчитывать.Ну и расчет на усталость испанцев.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№23 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:03) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Кокаинум
Нету.


Нету нам не надо


--------------------
говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№22 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Комбарику срочно слева нужна альтернатива..

Нету. В природе. И правого крайка тоже - в природе нету. Что очень тревожит в плане лимита.


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№21 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 23:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Комбарику срочно слева нужна альтернатива..

Согласен , да и справа тоже бы не помешала ...
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Попова и Джано нужно отдавать.. Или хотя бы одного из них..

И тут спорить не о чем ...хз , почему у них не идет ... Особенно у Джано , ведь играл же в Ростове ... А в Спартаке при скольких тренерах , а воз и ныне там ...
Регистрация: 18.06.2015
№20 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:32) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Gerolsteiner 1001
отдай корявый пас на Комбарова и он в паре центральным и Ребровым накосячат обязательно ...". Но Дмитрий был сегодня работоспособным , активным ...

это в атаке, а в защите?
оба края часто в защите косячат.. Комбарику срочно слева нужна альтернатива..
Да, заметьте, Максимовича справа выпустил.. А где Петкович? Обуза.. Ханни нормально, Попова и Джано нужно отдавать.. Или хотя бы одного из них..
Зе вышел и всё перевернул, а в первом чехи не давали вздохнуть и лучший игрок матча, на мой взгляд, Кангва! Вот моторчик! Если бы ещё не лупил издалека куда попало.. smirk

Цитата: GS
Пока команда не готова.

что настораживает, пора бы..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№19 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:18) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
А вот от тебя , я что то никаких прогнозов не вижу .

А зачем они нужны, я не озабоченный, как вы, что будет, то будет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: oksva
очень тревожно .

Ну вот, а как же Оптимизм, Весна..., чемпионское достоинство....., одно, уж простите, уныние? confused


А где ты увидел уныние ? Тревожное ожидание , причём - еврокубка . К чемпионату , думаю ,будет гораздо лучше . А вот от тебя , я что то никаких прогнозов не вижу . Где оптимизм , присутствует ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№17 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:06) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну вот, а как же Оптимизм

3-1 и обмен Бздюбы на Заблевотного - иди топись, море рядом smile


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№16 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 22:51) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Голы забивались в духе Спартака ...))) Даже в наши ворота - " отдай корявый пас на Комбарова и он в паре центральным и Ребровым накосячат обязательно ...". Но Дмитрий был сегодня работоспособным , активным ...
У Фернандо , как всегда лишний вес , но на точность паса со вторым голом , это не повлияло ... Ханни адаптируется , будет лучше , манера атаки Спартака ему подходит ...
А так с первой победой нас на сборах в этом году ...!!!))))))
Регистрация: 18.06.2015
№15 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:51) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
очень тревожно .

Ну вот, а как же Оптимизм, Весна..., чемпионское достоинство....., одно, уж простите, уныние? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: GS Москва (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Quincy
качественный соперник,хорошая игра

Насчет хорошей игры Вы погорячились.
Неточные пасы, огромное количество потерь, в т.ч. у своих ворот, когда слишком долго возились с мячом.
Пока команда не готова.
Регистрация: 22.09.2009
№13 Написал: DedMoroZ Россия (Вчера, 22:48) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rocker31
Интересно,только я один думаю,что Канга очень качественный и "живой" игрок? Причём адаптированный к российским реалиям. Мог бы пригодиться в любом "большом" клубе.

Всё бы ничего,но уж очень он гнилой по характеру,провокатор мерзкий и буйный. Поэтому видимо и не берут.
Регистрация: 12.02.2012
№12 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:43) #
  • -7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Спарта и Спартак...есть что-то символично-мистическое в этом.
походу это была последняя победа Спартака в этом году.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: grisha (Вчера, 22:39) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
С началом победной серии

Чё ????????????
Пунул и спрятался ? ))))))))0
Пукосерниал - вся ваша история в ЕВРОПЕ и копажопа
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: Quincy (Вчера, 22:37) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
качественный соперник,хорошая игра,Ханни отличный игрок
Регистрация: 2.09.2016
№9 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 22:35) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно,только я один думаю,что Канга очень качественный и "живой" игрок? Причём адаптированный к российским реалиям. Мог бы пригодиться в любом "большом" клубе.
Регистрация: 14.02.2007
№8 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:34) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ну то что у нас атака мощная все знали,там на замене сидели Зе,мельга и Роша,с этим у нас порядок,а вот оборона косячит,то Кутепов,сегодня Комбаров,только Таски хорош.С победой.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Кокаинум (Вчера, 22:33) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ну плясать не буду...
ПиСи: а вот как пердаки порвало на ветке матча блевотно-болотной своре - порадовался)


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:32) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
С началом победной серии wink


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:30) #
  • +2
  •  (10)

Как Медок? В поряде?
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Valeri Aseev Россия (Вчера, 22:30) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ну на конец-то.Дальше будет больше.
Регистрация: 30.10.2016
№3 Написал: oksva Спб (Вчера, 22:27) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Не впечатлён , мягко говоря , но со скрипом победили . Оборона - проходной двор , Комбаров привычно " привёз " , Глушакова - не видел . Хорош Зе и Хани ( более- менее ) . Ладно , будем ждать официальных матчей , но , очень тревожно . КБ- с победой .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: stepanmlc (Вчера, 22:24) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный товарняк, главное без травм


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:23) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Пустячек, но уже приятно, с победой КБ.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.