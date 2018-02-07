Андрей Ивашин: подсели во 2-м тайме, потому что для нас это была первая игра, а у "Реала" в разгаре сезон (видео)

Защитник молодёжной команды «Краснодара» Андрей Ивашин рассказал о своих впечатлениях от матча 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА с «Реалом» (0:0, 0:3 по пенальти), передаёт корреспондент– Мы неплохо играли, в 1-м тайме на последних минутах нам не повезло. У нас были моменты, подходы. Минуты с 60-70 мы подсели. Наверное, сказалось, что для нас это была первая официальная игра, а у «Реала» сезон продолжается. Спасибо болельщикам и руководству за игру на таком стадионе.– Да, было очень приятно. На первых минутах была небольшая дрожь, но потом всё прошло. Я понимал, что на трибунах сидят все мои родные и близкие, родные и близкие друзей. Мы старались, играли для них, но нам не повезло в серии пенальти. Ничего, на этом жизнь не заканчивается. Дай Бог, чтобы через несколько лет мы играли на этом стадионе.– Первыми пошли наши штантные пенальтисты – Ваня Игнатьев, Шапи. Мы им полностью доверяем, но так сложилось, чуть не повезло. Все промахиваются, даже легендарные футболисты. Мы их поддержали. Они регулярно выручают нас, забивают, так что ничего страшного.– Да ничего особенного. Мы понимаем, что там такие же молодые ребята, как мы, ничего такого. А что касается стадиона, то сначала проводилось голосование на сайте – если 5 тысяч наберётся, то будем играть. Как видите, собралось в 6 раз больше. Я до конца не мог представить, как это будет выглядеть. Конечно, воодушевляет, когда полный стадион кричит «Краснодар!», играет гимн юношеской Лиги УЕФА.