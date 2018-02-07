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Андрей Ивашин: подсели во 2-м тайме, потому что для нас это была первая игра, а у "Реала" в разгаре сезон (видео)

Защитник молодёжной команды «Краснодара» Андрей Ивашин рассказал о своих впечатлениях от матча 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА с «Реалом» (0:0, 0:3 по пенальти), передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Мы неплохо играли, в 1-м тайме на последних минутах нам не повезло. У нас были моменты, подходы. Минуты с 60-70 мы подсели. Наверное, сказалось, что для нас это была первая официальная игра, а у «Реала» сезон продолжается. Спасибо болельщикам и руководству за игру на таком стадионе.

– Впервые в жизни играли в такой атмосфере?

– Да, было очень приятно. На первых минутах была небольшая дрожь, но потом всё прошло. Я понимал, что на трибунах сидят все мои родные и близкие, родные и близкие друзей. Мы старались, играли для них, но нам не повезло в серии пенальти. Ничего, на этом жизнь не заканчивается. Дай Бог, чтобы через несколько лет мы играли на этом стадионе.

– Что чувствовали, когда партнёры не забивали пенальти?

– Первыми пошли наши штантные пенальтисты – Ваня Игнатьев, Шапи. Мы им полностью доверяем, но так сложилось, чуть не повезло. Все промахиваются, даже легендарные футболисты. Мы их поддержали. Они регулярно выручают нас, забивают, так что ничего страшного.

– Что почувствовали, когда узнали, что будете играть с мадридским «Реалом»?

– Да ничего особенного. Мы понимаем, что там такие же молодые ребята, как мы, ничего такого. А что касается стадиона, то сначала проводилось голосование на сайте – если 5 тысяч наберётся, то будем играть. Как видите, собралось в 6 раз больше. Я до конца не мог представить, как это будет выглядеть. Конечно, воодушевляет, когда полный стадион кричит «Краснодар!», играет гимн юношеской Лиги УЕФА.
Теги: Краснодар Реал Rвидео
Вчера, 22:32
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