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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: о Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал контрольный матч против "Спарты" (2:1).
"Нам нужно было выигрывать этот матч, потому что он был последний. Прибавили и в скорости, и в физике, и в технике. Я думаю, на поле всё было видно.
О Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольётся в коллектив и в нашу командную игру", - передает слова Зобнина пресс-служба красно-белых.
"Нам нужно было выигрывать этот матч, потому что он был последний. Прибавили и в скорости, и в физике, и в технике. Я думаю, на поле всё было видно.
О Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольётся в коллектив и в нашу командную игру", - передает слова Зобнина пресс-служба красно-белых.
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