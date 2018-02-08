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Роман Зобнин: о Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал контрольный матч против "Спарты" (2:1).

"Нам нужно было выигрывать этот матч, потому что он был последний. Прибавили и в скорости, и в физике, и в технике. Я думаю, на поле всё было видно.

О Ханни ничего плохого не могу сказать, хороший футболист атакующего плана, много обостряет. В принципе, не видел, чтобы он терял мячи, так что надеюсь, что он со временем вольётся в коллектив и в нашу командную игру", - передает слова Зобнина пресс-служба красно-белых.
Теги: Зобнин Спартак Ханни
Сегодня, 10:25
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(4)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:09) #
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  •  (5)

на поле видно было, что играет с головой, если хорошо сыграется с партнерами, думаю будет одним из лучших на своей позиции в чемпе


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Владимир Панфилов (Сегодня, 11:05) #
  • +1
  •  (7)

Ромка был лучший!!!
Регистрация: 5.12.2017
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