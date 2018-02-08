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"Амкар" подписал контракт с воспитанником ЦСКА Кириллом Сусловым

26-летний защитник Кирилл Суслов подписал трёхлетний контракт с "Амкаром", передает пресс-служба клуба.

Кирилл является воспитанником столичного ЦСКА, во взрослом футболе играл за несколько клубов ФНЛ, а затем защищал цвета клуба первого норвежского дивизиона "Конгсвингер", с которым он стал финалистом Кубка Норвегии 2016. Суслов перешёл в "Амкар" на правах свободного агента.

"Мы хотели пригласить Кирилла в "Амкар" ещё в прошлом году, но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы, – говорит исполнительный директор Клуба Денис Маслов. – Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно. Суслов – уже не первый российский футболист, которого "Амкар" возвращает на родину после выступлений в Европе. Прежде похожий путь проделали Павел Комолов и Роланд Гиголаев, которые принесли Клубу немало пользы.

На мой взгляд, это – весьма перспективное направление в селекции. Ребята, поигравшие в Европе, пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое чувство ответственности. Всеми этими качествами наделён и Кирилл. Сейчас он находится в том возрасте, в котором у многих защитников карьера, по сути, только начинается. Надеюсь, в "Амкаре" он, как и почти все наши футболисты, сможет заметно прибавить и внести свой вклад в решение задач, которые стоят перед Клубом".

Теги: Амкар Трансферы
Сегодня, 10:46
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