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Виталий Мутко: сделаем все, чтобы "Тосно" и "Амкар" доиграли сезон

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о ситуации с "Амкаром" и "Тосно", у которых имеются проблемы с финансированием.

"По "Тосно" вопросы должны быть сняты до конца сезона, с "Амкаром" так же. Я недавно разговаривал с президентом РФПЛ, мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств.

К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен - люди, которые создавали "Тосно", должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

У нас много таких команд, поэтому надо, чтобы бизнес-проектами занималась и лига. Это большой труд, чтобы у клубов было 10, 20, 30, 50 акционеров, чтобы была собственная доходная база, основанная на продажах билетов и телевизионных прав, на коммерческой составляющей. Об этом легко говорить, но надо двигаться в этом направлении", - приводит слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 10:54
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14
(1)
№14 Написал: Поло (Сегодня, 13:18) #
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sumzzz,
нет, это я - Дональд!

Так, как Вы думаете, сколько? И как такое вообще может быть, когда в приоритетах у государства обозначено здоровый образ жизни и спорт?
Регистрация: 23.03.2017
№13 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:05) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Поло
Интересно подсчитать, сколько клубов за время правления Путина канули в бездну

Овальный, ты и на этом сайте сидишь?!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№12 Написал: Поло (Сегодня, 12:35) #
  • -2
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Интересно подсчитать, сколько клубов за время правления Путина канули в бездну
Регистрация: 23.03.2017
№11 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
колоритный чел этот Мутко.. жаль на выборах 2018 не баллотируется, я бы голоснул за него


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№10 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Барселона»
Лучше деньги детям на срочные операции направили,а то с народа по копейке собирают.
Регистрация: 8.07.2014
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
хороший парень этот мутко..
и друзья у него хорошие.

завалил российский футбол- стал вице-премьером.
завалил российский спорт- возглавил туризм.
под давлением иностранцев был отстранён от спорта- указом премьера вернулся к руководству подготовкой к ЧМ18.

гнётся кремлядь. да не ломается.

куй с ними, с иностранными клеветниками... но как вы думаете, как после этого к России будут относиться те, кто хоть как-то нам симпатизировал ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
сделай все чтобы мы просто забыли про тебя! исчезни
Регистрация: 1.02.2018
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:58) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
хочу купить пароход, но нет возможности..могу купить козу, но нет желания...Так выпьем за то, чтобы каждому по возможностями за ЭТО ничего не было...

нет бабок, не надо понты гонять..

ПРОТИВ клубов ничего не имею. играют на уровне...не затерялись
Регистрация: 6.09.2013
№6 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 11:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
доиграют, бабло потратят и разбегутся. и зачем этот доигрыш нужен ?
Регистрация: 18.11.2017
№5 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 11:41) #
  • -1
  •  (5)

Тосно прибил Газпром.И футбольными методами,и финансовыми,и экономическими.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:41) #
  • +3
  •  (5)

Все доходы от реализации бродячих животных на поддержку Амкара и Тосно.
Регистрация: 29.08.2017
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:41) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Надо расширять лигу до 20 клубов говорили они...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ну а дальше?
даже если придут другие клубы - какие у них гарантии?
почему они тянут фнл, но не тянут рфпл?откаты?или что?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: SHRЕК (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (4)

и нах...
Регистрация: 11.02.2017
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