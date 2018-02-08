"Васко да Гама" получит более 3 млн евро за трансфер Филиппе Коутиньо в "Барселону"

"Васко да Гама" получит более € 3 млн из суммы трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону", информирует Sport.es.Бразильскому клубу по договору положены 2,5% от общей суммы сделки. Коутиньо является воспитанником "Васко да Гама". "Барселона" должна выплатить бразильцам € 3 млн спустя 30 дней после регистрации игрока в испанской Примере, а впоследствии добавить оставшиеся € 750 тыс."Мы ещё не получили денег, и есть ощущение, что разрешение ситуации с Коутиньо займёт немало времени, несмотря на то что он уже играет за "Барселону". Никаких сроков назвать не могу, но процесс проходит спокойно", - сказал вице-президент "Васко да Гама" Орландо Маркес.