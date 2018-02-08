Хавбек "Анжи" Олег Данченко, у которого были проблемы с сердцем, вернулся в команду

Полузащитник "Анжи" Олег Данченко присоединился к махачкалинской команде на сборе в Турции.Данченко пропустил второй второй сбор "Анжи" из-за решения медицинского штаба не рисковать здоровьем футболиста и удостовериться в его полной готовности переносить предлагаемые нагрузки."Перед началом сборов у Олега Данченко было выявлено небольшое нарушение ритма сердца на плановом медосмотре команды в Москве. По этой причине было принято решение оставить Олега для прохождения углубленного обследования.В институте кардиологии им. Мясникова была проведена серия медицинских тестов, а также небольшая метаболическая терапия. По ее окончании Олег повторно прошел тестирование и уже по его результатам врачами клиники было вынесено решение, что футболист может беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью", - рассказал врач "Анжи" Хаджимурад Хизроев.