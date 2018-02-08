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"Зенит" включил 7 футболистов в список "B" для участия в плей-офф Лиги Европы

"Зенит" направил в УЕФА список игроков "B" для участия в плей-офф Лиги Европы. В него вошли семь футболистов:

Голкипер

93 Михаил Кизеев

Защитники

54 Никита Каккоев
56 Данил Круговой

Полузащитники

46 Виталий Горулев
61 Дмитрий Кириллов
49 Дмитрий Плетнев

Нападающий

36 Станислав Крапухин

Напомним, ФК "Зенит"na-pley-off-ligi-evropy.html]список "А" был подан[/leech] "Зенитом" на прошлой неделе.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Селтика" сине-бело-голубые проведут 15 февраля в Глазго, ответный - 22 февраля в Петербурге.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:26
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