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Эмануэль Маммана: в Грозном самое плохое поле из всех, что я видел в России

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о том, какое поле на стадионах РФПЛ ему больше всего не понравилось.

"В Грозном, когда играли с "Ахматом", было тяжелое поле, в очень плохом состоянии. Другого такого в России я пока не видел.

Самая памятная победа и самое обидное поражение за эти полгода - два матча со "Спартаком" – успех дома и проигрыш в гостях. Перед дебютом за "Зенит" против красно-белых все мне говорили: это русское "класико", нужно обязательно победить! И нам это удалось, да еще и крупно. А потом мы проиграли в Москве – было очень неприятно", - цитирует Мамману "СЭ".
Теги: Маммана Зенит Ахмат
Сегодня, 12:36
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