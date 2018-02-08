Йоахим Лев может сменить Зинедина Зидана в "Реале"

Президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает вариант с увольнением главного тренера Зинедина Зидана, передает Mundo Deportivo.Фаворитом на должность нового наставника является главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Отмечается, что в список претендентов также входят Маурисио Почеттино, Юрген Клопп и Маурицио Сарри.Как передает источник, увольнение Зидана может состояться летом по окончании сезона.