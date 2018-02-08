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Лионель Месси стал лицом "Альфа-Банка" на 2018 год

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лицом российского "Альфа-Банка".

"Месси стал ближе к России, к российскому футболу. Он стал лицом официального банка-партнера ЧМ-2018, "Альфа-Банка", на 2018 год", – сказал Арустамян на своем YouTube канале.

Лионель Месси стал лицом "Альфа-Банка" на 2018 год
Теги: Месси
Вчера, 21:30
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9
(5)
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:03) #
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Цитата: anonymous
ждём, когда лицом Лукойла станут нигеры Спартака, "народ с вами" слоган

+100 .
Эти дебилы, поймут как комплимент. Кот заржал. черных шкур висело уже не меньше 5-ти. Любимое число, однако.
Der Kater und das Unternehmen


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: anonymous (Вчера, 23:37) #
  • 0
  •  (6)

ждём, когда лицом Лукойла станут нигеры Спартака, "народ с вами" слоган smile
Регистрация: 8.01.2017
№7 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Вчера, 23:28) #
  • -2
  •  (6)

Видать у банка очень ПЛОХИ дела, когда они решили устроить пиар на Месси!
Авось какой дурак отнесёт им деньги - ПРОГОРИТ и годами будет ждать компенсации!
Граждане! Храните деньги в Сберегательной кассе!!!!
Целее будут и не прогорят!
Регистрация: 8.05.2017
№6 Написал: Он_вам_не_димон (Вчера, 22:49) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Центробанк ждёт вас, так откпр, отпкр, отпрыкрытие после Кристинки

ахаха ровно сказано

да эт шнур а не месси ж
Регистрация: 18.06.2017
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:48) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
"Месси стал ближе к России, к российскому футболу.

А-га, щас. Как были на задворках европейского футбола, так и остались.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:45) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинерок вырвал на жопе последний волосок sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 21:54) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
А башляет за всё четырёхпалый!


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Кокаинум (Вчера, 21:50) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Центробанк ждёт вас

Ты-то что радуешся, дура-лошадь, коль Авену деньги из-за этого будут нужны - он пальцами долги брать перестанет, продадут ослов на костную муку smile


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 21:43) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
Центробанк ждёт вас, так откпр, отпкр, отпрыкрытие после Кристинки


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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