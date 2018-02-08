Лионель Месси стал лицом "Альфа-Банка" на 2018 год

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лицом российского "Альфа-Банка"."Месси стал ближе к России, к российскому футболу. Он стал лицом официального банка-партнера ЧМ-2018, "Альфа-Банка", на 2018 год", – сказал Арустамян на своем YouTube канале.