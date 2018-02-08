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Бывший футболист "Ливерпуля" продолжит карьеру в Шотландии

Шотландский "Данди" на своем официальном сайте объявил о переходе в клуб бывшего защитника "Ливерпуля" Стивена Колкера.

Колкер подписал контракт до лета 2019 года и будет играть под 4 номером.
Теги: Трансферы
Вчера, 21:47
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№1 Написал: teacher (Вчера, 21:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Новостник, что молчишь!? Наших в полуфинале по футзалу засудили!!!
Регистрация: 10.01.2017
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