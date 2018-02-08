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СМИ: Лукас Вериссимо перешел в "Спартак"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо стал игроком "Спартака", сообщает Radio Bandeirantes.

Сумма трансфера составила около 8,4 миллиона долларов.

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками.
Теги: Вериссимо Сантос Спартак Трансферы
Вчера, 22:13
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(8)
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и славно если так
Регистрация: 2.02.2012
№20 Написал: fd65 (Сегодня, 00:49) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Как всегда шлака накупили...Бедный Леня....

Ваш шлак танго аргентинское танцует....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№19 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 00:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: aleks27
Кир Мяс,
и траоре)))

Цитата: Кир Мяс
еще б для Зенита купить Олонаре и селекция удалась

и ласина траоре))

И еще соснуть ласунца в конце сезона на четвертом месте ..и опять мимо лиги чемпионов.. Зенитца опца дрипца отсса


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№18 Написал: aleks27 (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кир Мяс,
и траоре)))

Цитата: Кир Мяс
еще б для Зенита купить Олонаре и селекция удалась

и ласина траоре))
Регистрация: 31.01.2018
№17 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:25) #
  • 0
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Московский клуб выплатит бразильцам 27,2 миллиона реалов (6,8 миллиона евро) за 80% прав на игрока.

Напомним, что «Спартак» ведет переговоры о трансфере Вериссимо с конца декабря 2017 года. За это время цена в прессе варьировалась от 6 до 10 миллионов.

Ожидается, что россияне подпишут с игроком 5-летний контракт.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№16 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:21) #
  • +1
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Цитата: Blessing
Цитата: Frankenstein
!Неужели эта эпопея закончилась?

А как ты хотел, спартак, это страховой случай, с риском для жизни, вот поэтому так долго и торговались.

Торговались возможно и долго, но ты привыкай к постоянству- е..бать тебя теперь будут постоянно не только на Невском))))))
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:42) #
  • -13
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Болеет за:
«Зенит»
Как всегда шлака накупили...Бедный Леня....
Регистрация: 15.03.2009
№14 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поверю только фото с Радионовым


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№13 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:32) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
!Неужели эта эпопея закончилась?

А как ты хотел, спартак, это страховой случай, с риском для жизни, вот поэтому так долго и торговались.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Миша Люберцы (Вчера, 23:06) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
...... Если верить всему, что здесь "пишут сми" ... можно чикануться. 90 процентов инфы - бред сивой кобылы. Это не информация это пиз.а больство... Пока не будет подтверждения из клуба, фигли разевать уши?...
Регистрация: 10.01.2014
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:03) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
подожду официального сообщения. со слов прессы он уже третий раз в Спартак переходит

тем более все ссыли идут на какое то бразильское радио. мож там у них местный Нобель куражится ))
Регистрация: 21.12.2010
№10 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:02) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, с Богом!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:00) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Lord_Vik
Таски Бок и Максимович (по условиям аренды) летом на выход это 1к %.
Остаются Джикия Кутепов и Вериссимо. Маловато будет

Максимович ещё пока тёмная лошадка, поэтому рано говорить так категорично, возможно Каррера найдёт оптимальное сочетание с его участием в обороне и могут выкупить.. А вот Боккетти возможно уйдёт уже зимой, о чём жалеть не нужно..
Вериссимо как раз тот защитник, который хорошо выполняет роль чистильщика и подстраховщика в центре защиты, если конечно он и вправду перешёл и быстро адаптируется, всё-таки мОлод ещё..
И вот ещё как вариант:
Комментатор Нобель Арустамян рассказал, где может продолжить карьеру полузащитник «Спартака» Ивелин Попов (в Рубине), и об интересе красно-белых к защитнику «Рубина» Фёдору Кудряшову.

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: Кир Мяс (Вчера, 22:54) #
  • +1
  •  (13)
online

еще б для Зенита купить Олонаре и селекция удалась


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№7 Написал: sib631 Москва (Вчера, 22:50) #
  • +3
  •  (5)

Опять все обсуждать стали, хотя официальной информации нет.


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Спартак Москва
Регистрация: 6.08.2009
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:44) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
сгодится.
Таски Бок и Максимович (по условиям аренды) летом на выход это 1к %.
Остаются Джикия Кутепов и Вериссимо. Маловато будет angry
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:43) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отлично если так,хорошо сработали в это окно!Неужели эта эпопея закончилась?подождем официального подтверждения
Регистрация: 3.08.2016
№4 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:36) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Это уже третий Лукас у нас,был еще парагваец,надеюсь этот будет успешнее чем тот.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Ramzes Hamburg (Вчера, 22:31) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Барселона»
Очень хороший защитник, молодой и с большим потенциалом. Учитывая то, что при Каррере почти все прогрессируют - есть шанс, что Лукас вырастит в топового заща, а Спартак получит хорошие деньги с последующей продажи.
Вырисовывается бразильская вертикаль Вериссимо- Фернандо- Адриано. Интересно :)


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№2 Написал: Кокаинум (Вчера, 22:19) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mahoylich
Свой Верблум появился.

На 3,14Тарасова натравим smirk


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№1 Написал: Mahoylich Москва (Вчера, 22:17) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Свой Верблум появился.



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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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