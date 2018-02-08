СМИ: Лукас Вериссимо перешел в "Спартак"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо стал игроком "Спартака", сообщает Radio Bandeirantes.Сумма трансфера составила около 8,4 миллиона долларов.В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками.