Матео Ковачич является приоритетной целью "Ромы" на лето

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в "Роме".Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб планирует подписать хорвата следующим летом. "Рома" уже связалась с представителями "Реала" и сообщила о своем намерении.Тем не менее, в Мадриде будут принимать решение по этому вопросу только по завершении выступления команды в Лиге чемпионов.