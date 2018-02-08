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Матео Ковачич является приоритетной целью "Ромы" на лето

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в "Роме".

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб планирует подписать хорвата следующим летом. "Рома" уже связалась с представителями "Реала" и сообщила о своем намерении.

Тем не менее, в Мадриде будут принимать решение по этому вопросу только по завершении выступления команды в Лиге чемпионов.
Теги: Ковачич Реал Рома Трансферы
Вчера, 23:11
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