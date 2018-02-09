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Дмитрий Хохлов: с "Амкаром" получилась неплохая игра, мне понравилась

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался относительно победы в товарищеском матче над "Амкаром" (2:1).

"Неплохая получилась игра, мне понравилась. Были какие-то ошибки в начале, буквально на первых минутах не разобрались и пропустили пару моментов, но потом то, о чем договаривались, выполнили.

В общекомандных перестроениях и в атаке получше выглядели. В принципе, нормально. Много работали над тактикой, и улучшения есть. Что-то еще не до конца поняли, займемся поплотнее этими моментами на третьем сборе", - цитирует Хохлова пресс-служба клуба.
Теги: Динамо Хохлов
Сегодня, 10:41
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