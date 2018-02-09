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Иван Темников: "Динамо" каждый день работает над тактикой, от игры к игре мы прибавляем

Защитник "Динамо" Иван Темников дал оценку контрольному матчу с "Амкаром" (2:1).

"Мы реализовали пенальти и забили со стандарта, хорошо и компактно сыграв в обороне, за исключением момента с голом. Какая-то недоконцентрация была, но все идет своим чередом. Тренерский штаб скажет нам, что не так.

Каждый день работаем над тактикой, над тем, как нужно прибавлять. От игры к игре мы и прибавляем.

Удобно ли мне играть на левом фланге? Мне, в принципе, и слева, и справа одинаково играть. Я и в ФНЛ играл правого защитника. Где тренер скажет, там и буду играть", - приводит слова Темникова официальный сайт бело-голубых.
Теги: Темников Динамо
Сегодня, 10:49
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