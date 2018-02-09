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"Лестер" оштрафовал Рияда Мареза на 273 000 евро

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез был оштрафован руководством клуба за двухнедельное отсутствие в расположении команды. Алжирец должен будет выплатить на 273 000 евро, передает Telegraph.

Сумма штрафа может вырасти, так как футболист по-прежнему бойкотирует тренировки из-за срыва своего трансфера в "Манчестер Сити". Марез в настоящее время находится с семьей на родине.
Теги: Лестер Марез
Сегодня, 11:20
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Такая же мразь, как и Диарра.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
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