"Лестер" оштрафовал Рияда Мареза на 273 000 евро

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез был оштрафован руководством клуба за двухнедельное отсутствие в расположении команды. Алжирец должен будет выплатить на 273 000 евро, передает Telegraph.Сумма штрафа может вырасти, так как футболист по-прежнему бойкотирует тренировки из-за срыва своего трансфера в "Манчестер Сити". Марез в настоящее время находится с семьей на родине.