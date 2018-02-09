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"Зенит" поздравил Себастьяна Дриусси с 22-летием

Сегодня аргентинскому нападающему сине-бело-голубых Себастьяну Дриусси исполняется 22 года.

"Уважаемый Себастьян! Мы надеемся, что Вы в полной мере раскроете свой невероятный потенциал и порадуете болельщиков "Зенита" яркими матчами, роскошными голами и результативными передачами.

С праздником! Feliz cumplea?os!", - говорится на официальном сайте "Зенита".

Теги: Зенит Дриусси
Сегодня, 11:53
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile С днем Рождения Удачи тебе парень в ЗЕНИТЕ!! smile
Регистрация: 14.12.2016
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