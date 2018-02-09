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Тренер "Зенита" по физподготовке: вся работа в первую очередь выполняется к матчу с "Селтиком"

Тренер "Зенита" по физической подготовке Иван Карминати поведал о работе сине-бело-голубых во время зимних сборов.

"Программу для конкретно этих сборов мы подготовили в декабре, когда ещё находились в Петербурге. Мы знали, какое количество дней нам предстоит провести на сборах. Нам также важно было понимать, сколько и когда мы проведём товарищеских матчей.

И важно было понимать, когда нас ждёт первый официальный матч, чтобы подойти к нему в оптимальной физической форме. Вся работа в первую очередь выполняется к матчу с "Селтиком", который пройдёт 15 февраля.

Мы разработали программу, представили её Мистеру и тренерскому штабу. Они её дополнили, подкорректировали и в целом одобрили. Сейчас мы следуем этой программе.

Не менее важен отзыв от футболистов, поскольку план не может быть представлен в ультимативной форме. Они тоже могут вносить коррективы, основываясь на своих ощущениях, и программа может меняться в ходе сборов", – передает слова специалиста официальный сайт "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 11:56
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